Украинцы в Польше устроили протест из-за загранпаспортов: куда их послали в консульстве (видео)

Некоторые протестующие говорят, что подали документы до принятия закона о мобилизации

В польской Варшаве около 50 украинских мужчин вышли протестовать из-за того, что им не выдали загранпаспорта. При этом на митинг прибыли мужчины с разных уголков Польши.

Об этом пишет "Радио свобода". Поговорить с протестующими вышел руководитель консульского отдела Даниил Запевалов.

Отмечается, что демонстранты заявили, что якобы подали документы и отдали деньги за услугу ГП "Документ", но не смогли получить готовые загранпаспорта. При этом некоторые заверяют, что подавали заявления еще до принятия закона о мобилизации.

Представитель Украины при этом посоветовал мужчинам написать обращение к консульству, а в сети появились сообщения, что им якобы предложили вернуться в Украину.

Как известно, 23 апреля 2024 Кабмин постановил, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории Украины. При этом им придется предъявить актуальные военно-учетные документы, что требует обновления данных в ТЦК.

Как сообщалось ранее, для украинских беженцев в Польше с 1 июля действуют новые правила пребывания. Теперь PESEL будет необходимо получить немедленно по прибытии.