Українці в Польщі влаштували протест через закордонні паспорти: куди їх послали в консульстві (відео)

Деякі протестувальники кажуть, що подали документи до ухвалення закону про мобілізацію

У польській Варшаві близько 50 українських чоловіків вийшли протестувати через те, що їм не видали закордонний паспорт. При цьому на мітинг прибули чоловіки із різних куточків Польщі.

Про це пише "Радіо свобода". Поговорити з протестувальниками вийшов керівник консульського відділу Данило Запєвалов.

Зазначається, що демонстранти заявили, що нібито подали документи та віддали гроші за послугу ДП "Документ", але не змогли отримати готові закордонні паспорти. При цьому дехто запевняє, що подавали заяви ще до ухвалення закону про мобілізацію.

Представник України порадив чоловікам написати звернення до консульства, а в мережі з’явилися повідомлення, що їм нібито запропонували повернутися в Україну.

Як відомо, 23 квітня 2024 року Кабмін ухвалив, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримувати закордонні паспорти та паспорти громадянина України виключно на території України. При цьому їм доведеться надати актуальні військово-облікові документи, що потребує оновлення даних у ТЦК.

Як повідомлялося раніше, для українських біженців у Польщі з 1 липня діють нові правила перебування. Тепер PESEL буде необхідно отримати негайно після прибуття.