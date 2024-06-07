В соцсетях торгуют паспортами ЕС: можно ли с ними на самом деле выехать из Украины

Аферисты заманивают уклонистов привлекательными условиями, но не говорят о рисках

В социальных сетях торгуют паспортами стран ЕС и предлагают оформить двойное гражданство, которое, к слову, в Украине запрещено. Это еще одна афера для тех, кто хочет уклониться от мобилизации.

"Телеграф" в материале "Продам паспорт ЕС. Дорого". В соцсетях торгуют документами Евросоюза. Что стоит за такой рекламой" рассказал о том, сработает ли такая схема на самом деле и что грозит за разоблачение.

На вопрос "А может ли паспорт страны ЕС стать лазейкой для уклониста" существует только один ответ — нет, и на то есть две причины. Первая, в Законе "О гражданстве Украины" сказано, что если у гражданина Украины появляется гражданство или подданство другой страны, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Ну и вторая — чтобы получить паспорт другой страны, нужно туда сначала приехать, дистанционно оформить его невозможно.

"Вообще, чтобы получить гражданство любой страны Европы, нужно, по меньшей мере, дважды посетить ее. Если нет права выезда из страны, соответственно, вы не сможете посетить их", — признаются бизнесмены, с которыми общался "Телеграф".

Из этого следует, что все обязанности, которые налагает украинское гражданство на человека, в том числе и воинские, никуда не исчезают после приобретения паспорта другой страны. Но многие военнообязанные пытаются скрыть украинские документы на границе, представляясь гражданами другой страны. Один из таких случаев произошел в феврале 2024 года. IT-менеджер из Киев при попытке выехать из Украины показал канадский паспорт. Но после проверки в базах ГПСУ стало известно о его украинском гражданстве и менеджера оштрафовали на 3,4 тысячи гривен за попытку незаконного пересечения границы.

Но в Даркнете мошенники предлагают различные услуги, в том числе и "помощь" в незаконном выезде из Украины военнообязанным мужчинам. Цена такой услуги 4 тысячи евро, 2 тысячи евро из которых нужно оплатить в качестве аванса.

"Оформление в течение недели через наш пункт прохода с сопровождением. После проверки вашего загранпаспорта даем ответ, можем ли оформлять вас. Если все хорошо – оплачиваете 50% и подаем ваши документы по приказу. Ждем оформления неделю и присылаем вам приказ от ОВА на выезд в качестве водителя гуманитарной помощи или работника на склад. Затем согласовываем дату выезда, поскольку едете с нашим водителем на грузовом авто", — говорят мошенники.

Но как правило после получения предоплаты аферисты исчезают и никакого гражданства и документов на выезд мужчинам не предоставляют. Но сами аферисты конечно же утверждают, что им "обманывать не интересно", так как новых клиентов они получают по рекомендациям от других людей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что лица с двойным гражданством больше не смогут выезжать из Украины. Это касается, в том числе, и граждан США.