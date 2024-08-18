"Шанс погибнуть был велик...": четыре невероятные истории людей, пострадавших от войны

Волонтерский проект "Поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине" объединил разные, но очень важные истории

Начало полномасштабного вторжения разделило жизни всех украинцев на "до" и "после". Но не для всех перемены были настолько кардинальны, чем для тех, кто покинул дом — пошел на войну или бежал от войны, которая сама пришла к ним в дом. Для них вернуться домой – это не просто взять билет и приехать, у многих дома уже нет. А те должны его, не могут вспомнить, как это пользоваться обычными бытовыми приборами, не хвататься за автомат и не реагировать на громкие звуки.

Волонтерский проект "Поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине" объединил эти разные, пострадавшие от войны категории людей, и предложил вместе искать выходы для себя, восстанавливать свою жизнь. Это и о психологической реабилитации, и о навыках коммуникации, и об учебе и бизнес-инкубаторе, и о грантовой поддержке.

Есть несколько историй людей, которые никого не оставят безразличными.

История первая. Дарья

"Мы спали в коридоре, я и двое маленьких детей, два и четыре года, над нами летали самолеты и мы думали, что мы можем не проснуться", — вспоминает начало полномасштабки Дарья Скачко. Она предпринимательница из Харькова, которая переехала в Калуш и получила статус ВПЛ.

До войны у нее было несколько филиалов школ английского языка в родном городе. Удачно совмещала новаторское, авторское преподавание с родственными делами. В семье в тот момент было двое маленьких детей. Счастливая история успеха step by step закончилась мгновенно с бомбардировками Харькова с 22 февраля 2022 года. Одно из помещений школы было уничтожено российской ракетой, шанс погибнуть от бомб был велик, Дарья решила уезжать из города, бросил всю свою жизнь, имущество, состояние.

Женщина переехала в Калуш, но о продолжении карьеры преподавательницы поначалу не мечтала, чувствовала себя растерянной. Возвращать к жизни стали студенты, которые начали писать: а как же занятия? Продолжим онлайн? Тогда Дарья решила не покидать Украину и попытаться построить свой бизнес на новом месте. Пришлось рискнуть и даже продать автомобиль. Этого хватило, чтобы открыть офлайн школу в Калуше, но оказалось недостаточно для масштабирования бизнеса, в частности для уроков онлайн. За новыми идеями, навыками и грантовой поддержкой Дарья обратилась к "Проекту поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине", где прошла обучение во время Хакатона во Львове и получила менторскую поддержку в бизнесе.

"После Хакатона я поняла, что первое, что мне нужно, я буду искать дополнительно преподавателей, и преподавателей я могу найти и среди ветеранов, потому что мы работаем и онлайн и офлайн. И ВПЛ, которые не хотят идти на работу, потому что планируют ехать куда-то, или ветераны, которые опасаются, что не будут приняты обществом, но в нашем комьюнити мы можем делиться знаниями. Тем более высококвалифицированных преподавателей не хватает. Поэтому я создала курс для преподавателей, где и профессиональная и психологическая поддержка", – говорит Дарья.

Среди ВПЛ и военнослужащих, ветеранов пока немалая востребованность у английского. Есть даже те, кто изучает иностранные языки на фронте, рассказывает Дарья. Люди начали понимать, что хотят тратить деньги на путешествия и впечатления, а не накопления, поэтому бизнес просто требует расширения.

История вторая. Станислав

Саксофон — Оружие — Снова саксофон. Почти. Потому что после ранения в руку Станислав Ралдугин не пробовал еще играть на инструменте, но будущее видит именно в музыке.

"Так случилось, что я сознательно стал патриотически настроенным, что не с каждым происходило тогда на Днепровщине. Еще в 2014 году ходил и обивал пороги военкоматов, тогда отца взяли, а мне нет, пожалуй, он попросил, чтобы уберечь меня. Но полномасштабка все изменила. Я тренировался, вместе с другими инструкторами попал сначала на Донбасс, потом под Роботиным. Там и навоевался, и нарылся, и ребят натягивался. Там и получил ранение от танкового снаряда, очень неприятно, ведь мы две недели выискивали этот танчик, но потом ребята его все же охотились", — говорит Станислав.

Но для самого Станислава война к тому времени уже кончилась. Приспособиться к мирной жизни было тяжело, он заперся в себе, не восстановилась рука, которую до сих пор приходится прятать в перчатку начавшиеся невзгоды в семейной жизни. Помогла поддержка отца, также ветерана российско-украинской войны, музыка и мечта — создать музыкальную компанию, лейбл, который будет на поиск украинских талантов на продвижение их на мировую арену.

Но мечта осталась бы мечтой, если бы не поддержка. Станислав принял участие в Хакатоне "Проект поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине". В настоящее время благодаря обучению и поддержке это не просто идея, а четкий бизнес-план. Есть студия, запланировано ее расширение, в планах и дополнительное обучение.

"Когда-то слушали преимущественно русское, и поэтому до сих пор есть дефицит украинской музыки, есть много попыток, но не хватает специалистов, которые бы в кучу все это свели. Есть пишущие музыку, есть отдельные пишущие крутые тексты, есть поющие, есть те, что выпускают, но они не могут никак заколебаться. Есть новые артисты, замечательные артисты, есть те, кто выходит на мировой уровень, но их мало и хочется сделать конкуренцию, рассказывает о своей идее Станислав".

Станислав параллельно с построением бизнеса планирует доучиться и получить специальность звукорежиссера. А сама лейбл с помощью проекта планирует создать через год — полтора. Говорит, его бизнес-проект несколько сложен, ведь он строится на творчестве. Но уверен, если быть упорным и иметь поддержку все сбудется. Тем более украинская музыка имеет большие мировые перспективные и она несет исцеление и поддержку для всех обжёгшихся войной.

История третья. Денис

Черкащанин Денис Шеренговский мобилизован был одним из первых. В армию он попал в марте. Имея за плечами опыт, оказался в отряде пограничников Донецкой области. Там и получил тяжелое ранение, пережил ампутацию ноги.

"Я понимал, у меня срочная служба, контракт, который придется воевать. Я был в Марьинском направлении, село Новомихайловка, там и получил ранения. Постоянные обстрелы, постоянные обстрелы танки, минометы, стрелковые бои были. Заходили они к нам", — сдержанно упоминает участие в войне Дениса.

Многие силы были потрачены на то, чтобы вылечиться и снова начать ходить с помощью протеза. Еще больше воспринимать мир вокруг, где многие не задумываются и не вспоминают о войне. Мыслить положительно Денису помогают ветеранское братство, спорт, которым он увлекся после ранения даже больше, чем до, и стремление к открытию собственного дела. Мечтает интересно и полезно кормить людей. В Проект поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине он приехал уже с идеей, которая сейчас превратилась в детальный бизнес-план. Кроме Хакатона, Денис поступил и на очное обучение в университет, а еще находит время и агитирует других ветеранов пробовать свои силы на проектах и в бизнесе.

"То, что изначально планировалось, оно немного изменилось. Проект помог, мне очень понравилось, что консультировали нас по поводу SMM, маркетинга, развития того, всего, конечно, этим помог. В общем для всех, но я ветеран и мне будет приятно, если будут ко мне приходить ветераны с семьями, не просто поесть, а провести время, место, где мы могли бы собраться, пообщаться, мероприятия проводить на будущее", – говорит Денис.

По его мнению, чем больше ветеранов смогут поучаствовать в проекте, тем больше из них успешно вернется в гражданскую жизнь.

История четвёртая. Александра

Когда руководитель команды Проекта поддержки молодых ветеранов и внутренне перемещенных лиц в Украине Александра Щукина начинает новую встречу с новыми участниками, она рассказывает: они не на разных берегах, это и ее история. Ведь она сама переселенка из Харьковщины, ей пришлось покинуть дом из-за маленького сына.

"В первые дни мы сидели в подвале, над нами кружили самолеты, которые сбрасывали бомбы рядом. Я по себе знаю, как трудно жить с травматическим опытом, адаптироваться в мирной общине, начать творить, а не разрушать себя", — сказала она.

В Харькове Александра вместе с единомышленниками еще до полномасштабного вторжения создала ОО СМАРТ МЕДИА, деятельность которой возобновила на Западной Украине. Вместе с единомышленниками ОО "Время действий", "Украинские ветераны", СОС Юкрейн, делают этот Проект поддержки ветеранов и ВПЛ в Украине и эти Хакатоны.

"Этот проект и каждая из историй вдохновляют, — говорит Александра Щукина, — ведь начинаешь верить, что после разрушения войны начнется восстановление страны, и это восстановление нужно начинать с отдельных жизней, психологического восстановления, помощи в организации собственного дела. Хозяева на своей земле, которые сажают сады, пшеницы, делают дроны или энергосберегающие установки, кормят в собственных кафе соседей, открывают школы, творят новую музыку, культуру — все они не покинут Украину, будут заботиться о безопасности и состоятельности семьи, общин, страны", — говорит Александра.

Авторы идеи рассказывают, они сознательно избрали комплексный подход, а не просто предоставление грантов. Проект направлен на сообщество, формирование комьюнити единомышленников, сильного и объединенного единой целью и поддержкой по всей стране. Участники получают и психологическую помощь, и нужные знания, и менторскую поддержку. Это позволяет большему числу участников совершить собственные истории успехов, не остановиться на своем пути. А организаторы Проекта работают над тем, чтобы этих историй было больше.

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