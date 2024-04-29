Под обстрелами прошла 10 км фронта: 98-летняя женщина сама вышла из оккупированной части Очеретино (видео)

Пенсионерка чудом осталась жива и невредима

Люди в Украине всеми силами демонстрируют, что не хотят жить под оккупацией и используют любые возможности, чтобы вернуться на свободные территории, даже если это невероятно сложно. Так поступила 98-летняя Лидия Степановна. Женщина пешком вышла из оккупированной части Очеретиного Донецкой области и под обстрелами прошла 10 км фронта.

Эвакуационная команда "Белые ангелы" совместно с военными доставили пенсионерку в пункт помощи. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима. К вечеру усталую пешеходку увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские увезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся", — говорится в сообщении.

Сейчас Лидия Степановна чувствует себя хорошо. Она рассказала, что осталась без ничего. В Очеретино у нее был дом, который женщина строила своими собственными руками. Однако оккупанты разрушили его, а ее родные тогда получили ранения.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась налегке. Но я своей Украиной на ногах вышла", – говорит женщина.

Военный, который разговаривал с женщиной, сказал, что на следующий день ее заберет внучка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 88-летний мужчина самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино. Пенсионер не хотел получать российское гражданство, как того требовали захватчики.