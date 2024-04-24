Не хотел получать гражданство России: 88-летний дедушка вышел из оккупированной части Очеретиного (видео)

В настоящее время мужчина в безопасности

88-летний мужчина самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретиного в Донецкой области. Он не хотел не получать гражданство России, как этого требовали оккупанты.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, в настоящее время мужчина в безопасности.

"Иван Яковлевич вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его на дороге встретили волонтеры и вывезли в безопасное место. Благодаря нашему сотрудничеству с "Восток-SOS" оперативно решили вопрос эвакуации дедушки к временному шелтеру в Днепре. Оттуда Иван Яковлевич будет направлен в одно из заведений системы социальной защиты населения. Там ему будет предоставлено место для проживания и все необходимые услуги", — проинформировал Филашкин.

Он подчеркнул, что эта история поражает.

"Это — гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизнь наших людей!" — добавил Филашкин.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают наступление. Они продвинулись в Очеретино в Ясиноватском районе Донецкой области на Авдеевском направлении фронта.