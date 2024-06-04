Россияне накинулись на украинских волонтеров в Праге: личности нападавших установлены (фото)

Нападавшими, вероятно, являются семейные пары

Россиян, которые напали на украинских волонтеров в Чехии, удалось идентифицировать. Речь идет о трех парах, которые постят в социальных сетях общие фото.

Их личности установили аналитики Molfar. Об этом сообщается в Telegram-канале OSINT-агентства.

Отмечается, что пары также вместе распивают алкоголь. Соответствующие фотографии есть на страницах в сети.

Евгений Баумгарт (18.01.1982). Основатель компании Eugen Baumgart Malerfachbetrieb.

Марина Баумгарт – жена Евгения Баумгарта.

Евгений Магер (27.11.1978).

Кристина (Mager — Klöster) Литеева. Вероятно, жена Евгения Магера. Дружит с Мариной Баумгарт.

Третья пара, вероятно, была на детских соревнованиях по дзюдо в Кройцау, Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июня группа россиян в Праге напала на волонтеров, собирающих средства в поддержку Украины. Чешские полицейские задержали их в аэропорту Вацлава Гавела. По сети распространилось видео, на котором видно, как мужчина и две женщины бьют руками волонтеров, при этом ругаясь нецензурной бранью.