Громкое задержание военкомов Киевщины: суд избрал меру пресечения начальникам-взяточникам

Прокуроры также хотят наложить арест на изъятые у подозреваемых средства

Начальники Бучанского и Бориспольского ТЦК, а также их сообщник, недавно задержанные по подозрению во взяточничестве и препятствии деятельности ВСУ, останутся под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. Отмечается, что всем трем подозреваемым суд избрал безальтернативную меру пресечения.

"Шевченковский районный суд столицы по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора избрал всем трем подозреваемым безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили изданию у генпрокурора.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в настоящее время в суд подано соответствующее ходатайство о наложении ареста на изъятые у подозреваемых средства. Речь о более чем 1 млн долларов, найденных во время обысков у начальников ТЦК.

Детали дела

15 августа текущего года стражи порядка задержали начальника Бориспольского районного ТЦК Сергея Русина. Его обвиняли в статье 114-1 — противодействие ВСУ и 369-2 — злоупотребление влиянием.

Как сообщили "Телеграфу" собственные источники, кроме Русина в тот день был задержан еще и руководитель Бучанского ТЦК — Леонид Выкочко.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных было обнаружено более 1,2 млн. долларов США. Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен. По данным следствия, фигуранты предлагали военнообязанным помочь избежать призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

За такие "услуги" они просили 37 тысяч долларов США с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что СБУ задержала экс-правоохранителей в Николаеве. Фигуранты шпионили за Силами обороны, ключевыми объектами критической инфраструктуры и направили удар по энергообъекту в Прикарпатье.