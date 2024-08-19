Украинские Мальдивы: бесплатный отдых возле Житомира с белыми пляжами и голубой водой (фото, видео)

Рассказываем, почему следует поехать туда

Некоторые места отдыха в Украине ничем не уступают иностранным курортам ни качеством воды, ни красотой. Одно из таких мест – Дружбовский карьер на Житомирщине, о котором узнали лишь несколько лет назад, сняв его с квадрокоптера.

Этот карьер также называют "Житомирскими Мальдивами" из-за голубой воды, невероятных видов и чистых пляжей. "Телеграф" рассказывает, почему стоит поехать на Дружбовский карьер, сколько стоит отдых там и как добираться до райского уголка.

Дружбовский карьер

Это чистый и прозрачный водоем с невероятно красивого цвета водой, который появляется естественным путем благодаря подземным источникам. В озере нет ни водорослей, ни ила. Поэтому создается впечатление, что это безграничная лагуна. В водоеме водятся рыба и раки, что свидетельствует о чистоте воды. Максимальная глубина озера – 30 метров.

Цены на отдых

Отдых на Дружбовском карьере обойдется вам в ноль гривен, поскольку пока нет развитой инфраструктуры. Обычно люди приезжают сюда с палатками. За въезд и проживание платить ничего не нужно. Однако из-за большого количества отдыхающих иногда место для отдыха найти сложно. Да, в соседней деревне есть магазин, где можно приобрести некоторые продукты, однако все же стоит брать большинство с собой.

Как доехать до Дружбовского карьера

Карьер расположен вблизи пгт Дружба. Расстояние от Киева – 235 км. Общественный транспорт пока туда не ездит, поэтому лучше ехать на собственном авто или арендовать транспорт. От Киева лучше всего ехать по трассе Е373/М07. Это займет около трех часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о курорте у Днепра с бесплатным пляжем. Там невероятно красивые виды, беленький песочек и чистая бирюзовая вода.