Українські Мальдіви: безкоштовний відпочинок біля Житомира з білими пляжами і блакитною водою (фото, відео)

Розповідаємо, чому варто поїхати туди

Деякі місця для відпочинку в Україні нічим не поступаються іноземним курортам ні якістю води, ні красою. Одне з таких місць — Дружбівський кар’єр на Житомирщині, про який дізналися лише кілька років тому, знявши його з квадрокоптера.

Цей кар’єр також називають "Житомирськими Мальдівами" через блакитну воду, неймовірні краєвиди та чисті пляжі. "Телеграф" розповідає, чому варто поїхати на Дружбівський кар’єр, скільки коштує відпочинок там і як добиратися до райського куточка.

Дружбівський кар’єр

Це чиста і прозора водойма з неймовірно красивого кольору водою, яка з’являється природним шляхом — завдяки підземним джерелам. В озері немає ні водоростей, ні мулу. Тому складається враження, що це безмежна лагуна. У водоймі також водяться риба та раки, що свідчить про чистоту води. Максимальна глибина озера — 30 метрів.

Ціни на відпочинок

Відпочинок на Дружбівському кар’єрі обійдеться вам в нуль гривень, оскільки поки немає розвиненої інфраструктури. Зазвичай люди приїздять сюди з наметами. За в’їзд та проживання платити нічого не потрібно. Однак через велику кількість відпочивальників іноді місце для відпочинку знайти складно. Так, у сусідньому селі є магазин, де можна придбати деякі продукти, однак все ж варто брати більшість із собою.

Як доїхати до Дружбівського кар’єру

Кар’єр розташований поблизу смт Дружба. Відстань від Києва — 235 км. Громадський транспорт поки туди не їздить, тому краще їхати на власному авто або ж орендувати транспорт. Від Києва найкраще їхати трасою Е373/М07. Це займе близько трьох годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про курорт біля Дніпра з безкоштовним пляжем. Там неймовірно красиві краєвиди, біленький пісочок і чиста бірюзова вода.