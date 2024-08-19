"Ведется слежка": скандальный нардеп Дмитрук заявил об угрозе для жизни

Нардеп говорит, что не смог получить охрану

Скандальный народный депутат Артем Дмитрук, который попал в скандал из-за призывов закончить войну после массированного российского ракетного удара по Киеву, заявил, что его жизни угрожают. По его словам, за ним уже организована слежка.

Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, таким образом его хотят отстранить от занятий политической деятельностью.

"Сегодня я получил данные о том, что за мной ведется слежка – ищут места моего проживания, где я тренируюсь, гуляю с детьми и служу в храме! Эту информацию уже получило достаточно много организованных преступных групп", — написал он.

Кроме того, нардеп добавил, что он уже обращался к правоохранительным органам и пытался воспользоваться правом на выделение государственной охраны, но получил отказ.

Как сообщалось ранее, Дмитрук ранее написал заявление в полицию на блогера Владимира Петрова за то что тот призвал другого блогера Сергея Стерненко зарезать его.

Второй эпизод с его участием произошел 18 августа, когда он раскритиковал украинских военных в Курской области, тогда ряд крупных украинских блогеров открыто его обвинили в пророссийской позиции. При этом за него вступился нардеп Евгений Шевченко, которого тоже неоднократно критиковали за пророссийскую позицию и даже открывали дело о госизмене.