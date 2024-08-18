Нардеп Шевченко набросился на известных волонтеров из-за Дмитрука: что известно

Общественность возмутили слова нардепа

Скандальный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук снова отличился. Он открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях. На сообщение депутата уже отреагировали активисты и волонтеры. Были и те, кто его защитил.

"Телеграф" рассказывает, что произошло и как общественность отреагировала на сообщение Дмитрука.

Что предшествовало

Сначала Дмитрук написал сообщение на фоне сообщений о якобы свержении бюста Ленина в подконтрольном ВСУ городе Суджа. Хотя в воскресенье, 18 августа, СМИ опровергли эти слухи.

"Кто-то разрушает памятники, кто-то издевается над местными жителями, дедушками, притворяясь немцами, кто-то устраивает беспорядок в магазинах. Есть ли в этом что-то героическое, патриотическое? Нет. Надо показывать высоту нашего знания, вместо этого показываем низость поступков ", — написал депутат.

Реакция активистов и волонтеров

Активист Сергей Стерненко призвал наказать нардепа. Он добавил, что было бы лучше пополнить им обменный фонд, но и россиянам он не нужен.

"Народный депутат Украины Артем Дмитрук наехал на украинских военных в Курской области и призвал их "показывать высоту навыков, знаний и умений". Еще раз. Это пишет Дмитрук, который открыто работал на Медведчука и продолжает отстаивать российские интересы. Для его же безопасности Дмитрук должно понести законное наказание. Конечно, было бы лучше пополнить им обменный фонд, однако и россиянам он не нужен", — говорится в сообщении Стерненко.

Волонтер Игорь Лаченков подчеркнул, что слова Дмитрука — государственная измена. К тому же он сообщил, что сообщение одиозного депутата цитирует предатель Анатолий Шарий.

Позже Лаченков написал, что российские ресурсы подхватывают слова Дмитрука и "вписываются" за него.

Общественный активист Евгений Карась также отреагировал на сообщение Дмитрука. Он попросил неравнодушных людей сообщить о контактах скандального нардепа.

Однако нашлись и те, кто поддержал его. Речь идет о коллеге Дмитруке Евгении Шевченко — бывшем представителе "Слуги народа", который был исключен из фракции еще в 2021 году. Шевченко негативно высказался в адрес блогеров, раскритиковавших Дмитрука.

В своей публикации Евгений Шевченко написал о том, что "Дмитрука обидеть не дадут". Он также заявил, что все угрожающие ему являются обычными преступниками и будут сидеть в тюрьме.

"Почему они торопятся и умоляют СБУ расправиться с Артемом? Они интуитивно чувствуют, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел Украины, их сущность обнажится. И все они пойдут туда, где им место", — написал Шевченко о раскритиковавших Дмитрука блогерах.

На сообщение Шевченка отреагировал снова Игорь Лаченков. Он заявил, что это какой-то сюр, когда на третий год полномасштабной войны им (блогерам, активистам) грозит депутат, который "откровенная русня".

Напомним, после массированного ракетного обстрела 8 июля сразу два политики Артем Дмитрук и Евгений Шевченко призвали прекратить войну.

Ранее "Телеграф" писал, чем запомнится нардеп Дмитрук через пять лет в Раде.