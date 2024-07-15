"Это недопустимо": скандальный нардеп Дмитрук написал заявление на известного блогера

Есть прямая угроза

Скандальный пророссийский народный депутат Артем Дмитрук написал заявление на блогера Владимира Петрова за угрозу убийства. Ведь он недавно призвал общественного деятеля Сергея Стерненко зарезать Дмитрука ножом на фоне его заявлений о войне.

В своем сообщении в Телеграмм нардеп опубликовал фото заявлений, подтверждая свои слова. Он возмущен призывами Петрова и считает их не только угрозой жизни, но и подстрекательством общества.

"11 июля Петров в своем Телеграмм-канале в ответ на мой призыв к миру призвал Сергея Стерненко зарезать меня ножом, а в крайнем случае — "ударить по мне FPV-дроном", что является прямой угрозой убийства", — написал Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что это подстрекательство к совершению особо тяжкого преступления другими лицами, ведь на канал Петрова подписано более 40 тысяч человек. И публиковать подобные призывы публично недопустимо.

"Хочу также подчеркнуть, что Петров неоднократно в своих эфирах говорил, что является политтехнологом Офиса Президента, чем дискредитировал руководство нашего государства. Исходя из его слов, многие считают, что его многочисленные антиукраинские высказывания поддерживает действующее руководство нашего государства", — добавил скандальный депутат.

Напомним, что на фоне заявлений Дмитрука и призывов о завершении войны, которого хочет народ, в Телеграмм-канале "DOSH" Петров написал следующее: "Дмитрука должен затыкать ножом Стерненко. Этот ху**с пророссийский из Одессы, поэтому логично, что его зарежет тот, кто это уже делал с такими как он. На крайняк пусть е**т его FPV-шкой по жбану".

Ранее "Телеграф" писал, что в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали, почему украинские блогеры заговорили о "мире по правилам РФ".