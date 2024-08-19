"Ведеться стеження": нардеп Дмитрук заявив про загрозу життю

Нардеп каже, що не зміг отримати охорону

Народний депутат Артем Дмитрук, який потрапив у скандал через заклики закінчити війну після масованого російського ракетного удару по Києву, заявив, що його життю погрожують. За його словами, за ним уже організовано стеження.

Про це він написав у своєму telegram-каналі. За його словами, таким чином його хочуть усунути від занять політичною діяльністю.

"Сьогодні я отримав дані про те, що за мною ведеться стеження — шукають місця мого проживання, де я тренуюся, гуляю з дітьми і служу в храмі! Цю інформацію вже отримало чимало організованих злочинних груп", — написав він.

Крім того, нардеп додав, що він уже звертався до правоохоронних органів та намагався скористатися правом на виділення державної охорони, але отримав відмову.

Як повідомлялося раніше, Дмитрук раніше написав заяву в поліцію на блогера Володимира Петрова за те, що той закликав іншого блогера Сергія Стерненка зарізати його.

Другий епізод за його участю стався 18 серпня, коли він розкритикував українських військових у Курській області, тоді низка великих українських блогерів відкрито його звинуватили у проросійській позиції. При цьому за нього заступився нардеп Євген Шевченко, якого теж неодноразово критикували за проросійську позицію і навіть порушували справу про держзраду.