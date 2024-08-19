Можно обойтись без 20-летних? В Раде заявили об "отличных темпах мобилизации"

Прежде всего в Вооруженных силах необходимо "навести порядок"

Темпы мобилизации в Украине в настоящий момент имеют отличные показатели. К тому же у государства имеется достаточно рычагов, чтобы поддерживать её, а поэтому Рада, вероятно, не поддержит идею снижения мобилизационного возраста.

Такое мнение высказал народный депутат от ВО "Батькивщина" и член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", комментируя возможность снижения возраста мобилизации до 20 и 50 лет. По его словам, прежде всего в Вооруженных силах необходимо "навести порядок" и побороть несправедливость.

"Много людей, которые могут быть на передовой и выполнять свой долг, находится в тылах, штабах. Они фактически спрятана внутри Вооруженных сил. В такой ситуации, когда большинство людей видит такую несправедливость, сложно менять призывной возраст", — считает Ивченко, добавляя, что, он уверен в том, что его позицию разделяет и оппозиция, и фракция.

При этом, отмечает нардеп, физической точки зрения, по его мнению, лучше бы было, когда на передовой было бы больше молодых людей, а не "мужчин с животами, которые не все в состоянии выполнять боевые задачи".

"Однако с человеческой, справедливой и политической точек зрения, я думаю, в зале не будет поддержки уменьшения призывного возраста. Сегодня имеется достаточно рычагов, и у мобилизации отличные показатели, в отличие от начала года или прошлого года", — подытожил Ивченко.

Напомним, что тему "омоложения" мобилизации исследовал "Телеграф". Что еще говорят в Раде по этому вопросу, вы можете узнать в нашем материале под названием "Мобилизация с 20-ти лет? Что говорят в Раде".

Ранее мы писали о том, что говорят нардепы и военные о мобилизации 18-летних.