Беларусь размещает больше войск и авиацию на границе: СМИ назвали "причину"

Протяженность общей границы — 1084 километра

Беларусь разместила авиацию и войска ПВО на границе с Украиной. Это произошло на следующий день после того, как ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть армии страны вдоль границы.

Кроме того, на границу стянули также зенитные ракеты и солдат из радиотехнического корпуса страны, пишет Associated Press. Об этом заявил генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО, отметив, что это "значительное увеличение".

В воскресенье, 18 августа Лукашенко заявил, что приказал разместить почти треть армии Беларуси на границе с Украиной. Численности войск он не уточнил, но армия Беларуси насчитывает около 60 000 человек.

Глава РБ добавил, что это решение якобы было принято в ответ на размещение дополнительных украинских войск вдоль границы. При этом, Украина не подтвердила размещения белорусских войск на совместной границе длиной в 1084 километра.

Как сообщал "Телеграф", ранее Лукашенко заявлял, что Белорусь определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе с Украиной. Они якобы будут там для недопущения прорыва.