Обломки "шахедов" упали на жилые дома: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

На месте происшествия работают все экстренные службы

Утром во вторник, 20 августа, россияне совершили очередную массированную атаку "шахедами" и крылатыми ракетами на Киев и Киевскую область. Враг не перстает методично направлять свои беспилотники на Киевщину.

В результате падения обломков сбитых целей были повреждены частные дома и автомобили в одном из районов Киевской области. Подробнее о последствиях атаки рассказал Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Враг ночью и утром массированно атаковал столицу и область ударными дронами и крылатыми ракетами, однако все вражеские цели были сбиты благодаря успешной работе сил ПВО.

В одном из районов Киевской области обломки повредили семь жилых домов, хозяйственное помещение и один автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал.

В зданиях повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна и двери.

В Киеве "прилеты" и разрушения не зафиксированы — все цели были сбиты на подлете к столице.

Кроме этого на Киевщине произошло возгорание травяного настила. Спасатели оперативно прибыли на вызов и локализовали пожар.

Оперативные группы и правоохранители работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Также полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Напомним, что в ночь на 18 августа в Киеве и области прогремел ряд взрывов. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли применить по Киеву северокорейские баллистические ракеты KN-23, которые являются полной копией российского "Искандера".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в том, что он не впустил людей в укрытие во время вражеской ракетной атаки на столицу. В результате этого погибло три человека, среди которых был ребенок.