С болезнями сердца и не только: кто из мужчин не подлежит мобилизации по состоянию здоровья

Не призывают на службу людей с нарушениями кровообращения

При общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Это касается призывников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кто не подлежит призыву, определено в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Непригодные к военной службе могут быть мужчины:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Напоминаем, что несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уши, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов

Еще одна категория – травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, с какими заболеваниями кожи не призывают к службе в ВСУ. Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.