В ТЦК не принимают заявления на отсрочку: что делать в таких случаях

Все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые категории граждан могут рассчитывать на отсрочку от призыва на службу. Ее можно получить, подав ряд документов в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Есть случаи, когда там отказываются принимать документы. Что делать, если в военкомате не берут ваше заявление на отсрочку, пишет РБК-Украина.

По словам юриста по военному праву юридической компании "Приходько и партнеры" Даниила Гончаренко, комиссия ТЦК и СП обязана принять все представленные документы для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", — объясняет специалист права.

Гончаренко отмечает, что в случае незаконного отказа в принятии документов гражданин имеет право обратиться за помощью к юристу и повторно подать заявление или обжаловать такие действия в суде.

Отметим, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданин должен лично обратиться в ТЦК и подать заявление установленного образца на имя председателя специальной комиссии. К заявлению необходимо добавить все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №560.

Затем специальной комиссией, действующей при ТЦК, осуществляется рассмотрение обращений военнообязанных по предоставлению отсрочки от мобилизации. В состав комиссии входят представители разных структур исполнительной власти, ответственные за сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и другие. Именно эта комиссия изучает все представленные документы и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК, если уже подал заявление на отсрочку. Пока комиссия рассматривает ваше заявление, вы вправе не появляться в ТЦК по повестке.