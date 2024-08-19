Забронированные должны совершить активные действия. Юристка объяснила, когда их могут мобилизовать

Информация о бронировании в ТЦК должны подавать как сами работодатели, так и сотрудники, получившие право на такую отсрочку.

Оказаться в рядах Вооруженных сил Украины даже при наличии действующего бронирования вполне реально. Это вряд ли массовая история, как пытаются представить ее медиа. Но юристы фиксируют такие единичные обращения, и в судебной практике уже есть случаи рассмотрения жалоб от украинских мужчин, мобилизованных, несмотря на наличие особой отсрочки.

"Телеграф" узнал о том, в каком случае возможна мобилизация забронированных, как предупредить возникновение такой ситуации и на чью сторону может стать суд.

Есть бронь, не забудь сообщить ТЦК

Вопрос брони от мобилизации в разных аспектах не исчезает из поля зрения общественности. Не успел утихнуть скандал с непрозрачной схемой получения особой отсрочки, как заговорили о том, что даже при наличии законных оснований не идти в армию благодаря работе на важных для страны предприятиях можно все равно оказаться в ВСУ.

— В моей практике еще до 16 июля (изменения закона о мобилизации, вступившие в действие 18 мая, предусматривали обновление данных в течение 60 дней, то есть до 16 июля. — Авт .) было обращение от человека, забронированного предприятием, — рассказала " Телеграфу" адвокат Тамила Алексик. — Соответственно, он должен был состоять на специальном воинском учете, но по неизвестным причинам (возможно, техническим) в него включен не был. И когда мой клиент был в командировке, его остановили представители терцентра комплектования. Поскольку подтверждающих бронь документов у мужчины при себе не было, его доставили в военкомат, направили на военно-врачебную комиссию и оформили в воинскую часть.

Юрист добавляет: представители ТЦК не имеют права забирать людей с улицы, с другой стороны, у них нет функций, технических средств, которые позволили бы быстро проверить статус военнообязанного.

По такому образцу должна быть заполнена выписка из приказа о бронировании.

— Даже если какие-то данные отсутствуют в "Резерв+", то вопрос действительно человек забронирован или нет, можно было бы выяснить, отправив запрос. Но, конечно, этого никто не делает, — продолжает объяснять ситуацию адвокат. — И здесь следует напомнить о важном аспекте. По закону обязанность своевременного информирования ТЦК и СП об изменениях персональных данных (речь и о наличии бронирования) возложена ЛИЧНО на военнообязанного. Это нужно сделать в 7-дневный срок. Если его нарушить, может наступить административная ответственность в виде штрафа в размере от 17000 до 25500 гривен.

При этом обязанность сообщать ТЦК и СП о бронировании военнообязанных имеют и работодатели (также предприятия должны выдавать работникам выписки из соответствующего решения о бронировании), и Минобороны, получив решение о бронировании от Минэкономики. А военкомат в свою очередь должен зачислить человека на специальный воинский учет.

— Еще раз повторюсь, если такая обязанность есть, то стоит ее выполнить, — сказала Тамила Алексик. — Человек должен позаботиться о своевременном обращении в ТЦК и предоставлении документов, подтверждающих право на особую отсрочку. Это позволит предупредить описанную в начале ситуацию. И здесь стоит понять, если человека уже оформили в воинскую часть, то даже предоставление документов о бронировании не позволит ему покинуть ее расположение. Ведь за это предусмотрена уголовная ответственность. Да, можно доказывать, что права человека были нарушены, но это длительный и сложный процесс. Лучше этого избежать, придерживаясь требований закона. Кстати, уже после 16 июля ко мне тоже обращались забронированные лица, у которых возникали недоразумения с ТЦК.

Споры вокруг брони доводят до суда

Между тем, в судебной практике уже есть решения как в пользу граждан, пытавшихся доказать право не идти в армию из-за бронирования, так и такие, где они этого сделать не смогли.

В частности, в мае в 2024 году Закарпатский окружной административный суд рассматривал иск работника ООО "Fintech Farm" (компания по разработке мобильных банковских приложений, принадлежит, по данным сервиса Опендатабот, экс-министру и соучредителю "Монобанка" Дмитрию Дубилету и Николаю Бескровному. — Авт.). Этот мужчина пытался выехать за границу в начале февраля, но не смог, потому что "был задержан неизвестными вооруженными людьми, допрошен, а его личные вещи осматривали без должной фиксации и разрешения".

Далее – доставка в местный терцентр комплектования, прохождение ВЛК и зачисление в воинскую часть (пограничный отряд). В судебном решении отмечается, что это произошло несмотря на заявления истца о непригодности к воинской службе и наличии бронирования от Fintech Farm. И на основании этого человек пытался добиться признания противоправным и отмены мобилизационного распоряжения и приказа начальника в/ч по его принятию на воинскую службу.

В частном предприятии забронировали своих работников всего на 16 дней.

Свою позицию пограничники в суде аргументировали тем, что мужчина не предоставил выписку из решения о бронировании, и по данным АИС "Оберег" не состоял на специализированном воинском учете. Ответчик обратил внимание, что отсрочку этому работнику и еще 16 его коллегам из Fintech Farm почему-то дали всего на 16 календарных дней. А на усиление своей позиции сообщил, что фактически человек уклонялся от призыва: с момента объявления мобилизации не являлся в центр комплектования и не получил разрешение на выезд за пределы области. Плюс вовремя не прошел ВЛК, то есть не имел подтверждения непригодности к службе. Тем более что результаты "свежей" комиссии оказались противоположными.

В резолютивной части судебного решения также указано, что военнообязанные и резервисты должны своевременно сообщать ТЦК о наличии оснований на получение отсрочки. Среди которых значится и бронирование.

"Право на отсрочку от призыва на воинскую службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим способом уполномоченным органом (в частности, районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки). При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента обретения им статуса военнослужащего", — отмечается в документе.

В целом суд не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить иск работника частного предприятия и фактически тот должен был продолжить нести службу в подразделении Пограничной службы Украины.

И в июне этого года Днепропетровский окружной административный суд (г.Днепр) рассматривал дело сотрудника государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное". В этот раз спорная ситуация возникла из-за того, что в декабре 2017 года после срочной службы мужчину зачислили в военный оперативный резерв I очереди. А в декабре 2023 года его забронировало КБ, что дало ему право на отсрочку (сначала на шесть месяцев, а затем этот срок дважды продлевали).

Даже если человек резервист, он может быть забронирован – закон этого не запрещает.

В ТЦК это решение Минэкономики проигнорировали и хотели призвать данного человека, ссылаясь на распоряжение Генштаба. Этот документ содержит предложение не засчитывать резервистов на специальный военный учет. В комментарии по делу адвокат Валерий Макеев на своем сайте отмечает, что законы Украины и постановления Кабинета министров имеют высшую силу. И это было учтено при вынесении решения, которым действия ТЦК с намерением призывать забронированного работника и отказать отнести его на спецучет были признаны неправомерными.

"Суд отметил, что в отличие от отсрочек, подтверждаемых центрами комплектования и социальной поддержки, в отношении которых именно последними выдаются соответствующие удостоверения, забронированные лица имеют отсрочку уже в силу факта их бронирования. Центр комплектования и социальной поддержки только воспринимает этот факт и осуществляет учет личности соответствующим образом, не принимая при этом никаких решений по праву лица на отсрочку. Это очевидно из положений п. 11 Порядка №76, согласно которым факт предоставления отсрочки (а не право на отсрочку) подтверждается выдержкой из приказа Минэкономики", — отмечает юрист.

Как сообщал "Телеграф", нерешенным в Украине остается вопрос экономического бронирования. В настоящее время идет обсуждение трех возможных вариантов получения такого варианта специальной отсрочки.