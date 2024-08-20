В УПЦ отреагировали на запрет их церкви: привели в пример события из Библии

В Украинской православной церкви отреклись связи с Россией и напомнили нелегкую судьбу становления церкви в Украине

Представители УПЦ МП негативно отреагировали на законопроект о запрете деятельности этой церкви в Украине, за который уже проголосовали в первом чтении. Это может привести якобы к "дискредитации" тех, кто хочет запретить московский патриархат в Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря). По его словам, Украинская православная церковь намерена и дальше вести свою деятельность, несмотря на попытки ее запретить.

Митрополит Климент заявил, что у УПЦ рфициально нет приставки "МП", то есть "московский патриархат". Поэтому законопроект №8371 якобы не распространяется на Украинскую православную церковь. Он также считает, что этот документ больше касается не самой церкви, а ее имущества.

Кроме того, в УПЦ заявили, что законопроект №8371 касается религиозных организаций, которые связаны или подчиняются иностранным центрам. По словам митрополита Климента, у УПЦ нет никаких административных связей с иностранными центрами. А любые обвинения в этом он назвал манипулятивными, так как нет документов, которые бы подтверждали этот факт.

"Украинская Православная Церковь не аффилирована с зарубежными религиозными центрами. Поэтому, если исследовать вопрос этого закона объективно, он не должен касаться именно Украинской Православной Церкви и ее приходов, монастырей, административных управлений. Однако мы понимаем, что в принятии этого закона юридической составляющей было меньше всего. В первую очередь, он был декларацией победы определенных политических сил, которые, очевидно, сознательно понимали, что принятие этого закона означает публичное надругательство над Конституцией Украины, над фундаментальными правами и свободами, над теми обязательствами, которые Украина взяла на себя как демократическое государство, подписывая международные соглашения, в том числе те, которые должны быть выполнены на пути к европейской интеграции", — сказал митрополит.

Он также напомнил историю становления украинского православия и заявил, что нынешняя ситуация напоминает ему коммунистическое прошлое. В Римской империи и в период казаков приходилось "ценой собственной жизни" отстаивать право на бытие православной церкви на территории Украины. Во времена СССР принималось множество документов, которые запрещали деятельность церквей в принципе. Но, по словам митрополита Климента, все эти законы были не эффективными и тогда власть прибегала к ликвидации церкви, но та каждый раз "воскресала".

"Церковь каждый раз воскресала и набиралась новых сил, возрождалась, давая возможность людям жить с Богом. В конце концов Иисуса Христа распяли исключительно по политическим обвинениям. А тем, кто поддерживал Иисуса, говорили, что они не друзья Кесарю, то есть правителю. И сегодня мы наблюдаем процессы, очень тождественные тем евангельским событиям", — подчеркнул спикер УПЦ.

Напомним, что за запрет деятельности УПЦ МП в Украине проголосовали 265 народных избранников, еще 29 нардепов выступили против, а четыре просто воздержались. Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования, но один его пункт заработает не сразу. Всем общинам УПЦ дадут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с Российской православной церковью.

Также "Телеграф" рассказывал о том, закроют ли храмы УПЦ МП после запрета деятельности церкви в Украине.