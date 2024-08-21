Мужские имена, которые снова актуальны: как назвать мальчика в 2024 году
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Эти имена снова популярны
В 2024 году все больше родителей новорожденных детей в Украине обращаются ко своим корням, выбирая для сыновей и дочерей древние украинские имена. А все потому, что эти имена снова становятся популярными.
Древние украинские имена для мальчиков хранят в себе традиции и историю и украшают его носителя. "Телеграф" рассказывает, какие имена для мальчиков снова популярны.
Какие мужские имена снова популярны
Святослав
Имя Святослав состоит из двух частей: "свято" (святой, благословенный) и "слав" (слава). Это имя носили многие князья, в частности известный князь Святослав Игоревич, сыгравший важную роль в истории Киевской Руси. В 2024 году это имя снова приобрело популярность, поскольку символизирует мужество, славу и духовную силу.
Богдан
Имя Богдан означает "данный Богом". Оно имеет глубокое религиозное и духовное значение, что делает его особенно популярным в современном обществе. Это имя подходит для родителей, желающих подчеркнуть божественный дар рождения сына.
Всеволод
Имя Всеволод означает "владеющий всем" или "властный". Это имя было популярно среди князей Киевской Руси и символизирует власть, силу и решительность. В 2024 году все больше родителей дают своим сыновьям это имя.
Любомир
Имя Любомир означает "любящий мир". Оно отражает стремление к миру и гармонии, что важно для современного мира. Это имя становится все более актуальным, ведь несет в себе посыл любви и взаимопонимания.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно необычно назвать сына. Эти имена не только оригинальны, но и имеют глубокие культурные корни.