Имеют глубокий смысл: редкие женские имена, о которых вы могли не слышать

Эти имена не просто красиво звучат, но и наделены глубоким смыслом

При выборе имени для ребенка важно учитывать свои корни и традиции, чтобы сохранить связь с национальной культурой. В списке редких, но оригинальных имен можно найти прекрасные варианты для девочки, которые подчеркнут ее уникальность.

"Телеграф" подсказал, какими необычными именами можно назвать свою дочь в 2024 году. Они невероятно красиво звучат!

Женские редкие имена, о которых вы могли не знать

Азорина

Необычное имя, которое в переводе означает "красота рассвета", из-за этого оно приобретает поэтическое и символичное значение. Девушка с таким именем отличается трудолюбием, бережливостью и ответственностью. Такое имя имеет множество корней происхождений, сейчас его можно встретить очень редко.

Сияна

Славянское редкое имя, которое означает "сияние". Обладательницы такого имени вырастут добрыми и позитивными личностями. Оно является уникальным и обогащает своей таинственной и светлой энергией.

Велислава

Еще одно забытое, но красивое имя, которое имеет сильное и благородное значение. Его можно интерпретировать как "великая слава". Обладательница этого имени может быть волевой, решительной и уверенной в себе личностью, которая стремится к достижению высоких целей.

Квитослава

Это имя имеет славянское происхождение и состоит из двух частей: "квіт" (цветок) и "слава". Его можно интерпретировать как "славная, как цветок". Имя Квитослава ассоциируется с природной красотой и нежностью. Обладательница этого имени может быть утончённой, элегантной и изящной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают на то, что предки имели особую связь с Богом. Людям, которые служили в церкви и были священниками, давали соответствующие родовые имена.