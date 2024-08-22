С астмой не мобилизуют: с какими еще болезнями не могут призвать

Некоторые заболевания являются основанием для отсрочки

Новые правила мобилизации в Украине внесли существенные изменения в определение пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Сюда же входят лица, страдающие заболеваниями органов дыхания.

В частности, непригодны к военной службе:

с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Напоминаем, что некоторые заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.

Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций

Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями позвоночника и костей не мобилизуют. Плоскостопие тоже может стать основанием для отсрочки.