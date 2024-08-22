З астмою не мобілізують: з якими ще хворобами не можуть призвати
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Деякі захворювання є підставою для відстрочки
Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.
Перелік громадян, які не підлягають призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Сюди ж входять особи, які мають захворювання органів дихання.
Зокрема, непридатні до військової служби:
- з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.
Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.
З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:
- щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
- хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
- хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.
Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта та кісток не мобілізують. Плоскостопість теж може стати підставою для відстрочки.