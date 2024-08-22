З астмою не мобілізують: з якими ще хворобами не можуть призвати

Деякі захворювання є підставою для відстрочки

Нові правила мобілізації в Україні внесли суттєві зміни у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.

Перелік громадян, які не підлягають призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Сюди ж входять особи, які мають захворювання органів дихання.

Зокрема, непридатні до військової служби:

з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Нагадуємо, що деякі захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.

З військового обліку виключають осіб з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також причиною для звільнення від військової служби можуть стати грижі зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта та кісток не мобілізують. Плоскостопість теж може стати підставою для відстрочки.