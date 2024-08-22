Zeekr анонсирует новый гибридный внедорожник: появится ли новинка на украинских дорогах

Автомобиль будет иметь обычный двигатель

Китайский автопроизводитель Zeekr, известный своими инновационными электромобилями, готовится к значительному расширению модельного ряда. Компания анонсировала выпуск флагманского внедорожника, который станет первым гибридным автомобилем в линейке бренда.

Эта новинка появится на рынке во второй половине 2025 года, предлагая покупателям выбор между полностью электрической и гибридной версиями. По словам Энди Ана, генерального директора Zeekr, новый SUV объединит преимущества плагин-гибридов и автомобилей с удлиненным запасом хода. Об этом сообщает cnevpost.com.

Технологические особенности

Новый внедорожник Zeekr будет оснащен чипом автономного вождения Nvidia Drive Thor, что обеспечит высокий уровень автоматизации. Гибридная система автомобиля разработана с учетом потребностей пользователей и сулит оптимальную эффективность как в городском цикле, так и при движении на высоких скоростях по шоссе.

Изменение стратегии

Решение Zeekr выпустить гибридную модель отражает изменение тенденций на китайском автомобильном рынке. Несмотря на первоначальную ориентацию на чистые электромобили, компания признала растущий спрос на гибридные технологии среди потребителей. Этот шаг можно рассматривать как ответ на успех других производителей, в частности Li Auto, в сегменте автомобилей с удлиненным запасом хода.

Перспективы для украинского рынка

Стоит отметить, что автомобили этого бренда попадают в Украину из-за так называемого "серого импорта", что означает отсутствие официальной гарантии и поддержки производителя. Потенциальным покупателям следует учитывать этот факт при рассмотрении приобретения автомобилей Zeekr в Украине.

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