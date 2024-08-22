Член антикоррупционного совета при Минобороны рассказал детали новой-старой схемы и заявил, что намерен разобраться в этом вопросе

На днях военные и ветеринары поймали компанию ООО "Ахтырка мясопродукт" на грубом нарушении правил поставки мясной консервированной продукции в одну из в/ч Черниговской области.

Напомню.

Согласно законодательству компания, выигравшая тендер на поставку продуктов питания для военных ВСУ, обязана сдавать на проверку консервированную продукцию (тушенку), для проверки на соответствие.

Отбор продукции для проверки проводится непосредственно специалистами ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, которые в свою очередь проверяют наличие у поставщика на складе соответствующей партии и отбирают продукцию в соответствии с утвержденным порядком.

После этого отобранная продукция проходит соответствующие испытания в лабораториях Минобороны (14 дней). По результатам чего выдается соответствующий протокол о соответствии или несоответствии продукции.

Отдельно хочу обратить внимание, что во время проверки продукции обязательно обращается внимание на номер партии, дату производства и общее количество. Это делается для того чтобы поставщик не смог подделывать продукцию. Например: если лаборатория проверила 5 тонн продукции соответствующей партии, то только эту партию поставщик может поставлять в ВСУ, не больше.

Однако поставщик ООО "Ахтырка мясопродукт" решил, что он самый умный и думал, что никто не заметит несоответствие во время очередной поставки консервированной продукции (консервы мясные стерилизованные). В военную часть Черниговской области компания поставила 10 тонн консервированной продукции одной партии и предоставила соответствующий протокол.

Но… как так, в протоколе соответствия указано, что проверялась партия всего 7 тонн. То есть 3 тонны как минимум непроверенной продукции попали к военным.

Но это еще не все. По моей информации из этой партии 7 тонн кроме уже поставленных 10 тонн, еще 3,5 тонны должны были поставить и в другие воинские части! В общей сложности под протокол 7 тонн продукции поставщик как минимум запланировал поставку 13,5 тонн из которых 7,5 сомнительной продукции на сумму около 1,5 млн/грн.

И это только то, о чем нам известно!

Таким образом, происходит проявление неблагочестия путем поставки продукции без входного контроля, которая несет высокие риски для жизни и здоровья личного состава. Следует отметить, что снабжая такими пищевыми продуктами поставщик пытается получить средства из государственного бюджета фактически обманным путем. А этого допустить нельзя!

Прошу на это отдельно обратить внимание DOT – Государственный оператор тыла. Если такие схемы используют и другие поставщики, то ситуация впоследствии может быть достаточно плачевной, ведь это существенно может повлиять на качество продукции.

Хотел бы напомнить поставщикам, что в результате поставок таких непроверенных продуктов мы получаем ряд жалоб на плохое качество продуктов питания от военнослужащих!

Отдельно хочу поблагодарить активную и ответственную работу специалистов Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны и ветеринаров соответствующих лабораторных центров, которые проводят свою работу и своевременно выявляют подобные нарушения.

Как член Общественного антикоррупционного совета при МОУ продолжаю свою работу.