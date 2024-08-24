"Пришло время большого выбора": Буданов сделал заявление на День Независимости Украины

Главный разведчик заявил, что план России провалился и победа непременно будет за Украиной

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов поздравил всех разведчиков и разведчиц Украины с Днем Независимости. Он поблагодарил их за верную службу и подчеркнул, что России не удастся осуществить свой коварный план.

Свою праздничную речь главный украинский разведчик опубликовал в Telegram-канале.

Глава ГУР добавил, что в условиях войны ценность Дня Независимости ощущается гораздо сильнее. Украинцы гордятся своей нацией, языком, многовековой историей и страной, которую знают, уважают и признают не только в Европе, но и во всем мире.

"Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением Украинского народа, поддерживаемого всем демократическим миром", — отметил Кирилл Буданов.

Он вспомнил слова известного украинского политики Вячеслава Чорновила о том, что "пришло время большого выбора". Украинцы должны определиться, какое будущее хотят для нашей страны: единство, победа и путь к свету, или же поражение, позор и снова долгий путь к свободе, независимости.

"Украина сделала свой выбор! Мы боремся и живем, с гордостью называя себя гражданами Украины! Пусть этот праздничный день еще больше объединяет нас и придает уверенности и сил в справедливой борьбе за независимость нашего государства! Желаю всем крепкого здоровья, выдержки, несгибаемого духа и новых свершений во имя нашей общей Победы!", — резюмировал Кирилл Буданов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, в каких странах будут отмечать День Независимости Украины. Торжественные мероприятия запланированы по всей Европе и даже на других континентах.