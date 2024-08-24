"Настав час великого вибору": Буданов зробив заяву на День Незалежності України

Головний розвідник заявив, що план Росії провалився, і перемога неодмінно буде за Україною

Глава ГУР МО України Кирило Буданов привітав усіх розвідників та розвідниць України з Днем Незалежності. Він подякував їм за вірну службу і наголосив, що Росії не вдасться здійснити свій підступний план.

Свою святкову промову головний український розвідник опублікував у Telegram-каналі.

Глава ГУР додав, що в умовах війни цінність Дня Незалежності відчувається набагато сильніше. Українці пишаються своєю нацією, мовою, багатовіковою історією та країною, яку знають, поважають та визнають не лише в Європі, а й у всьому світі.

"Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом Українського народу, якого підтримує весь демократичний світ", — зазначив Кирило Буданов.

Він згадав слова відомого українського політика В’ячеслава Чорновола про те, що "настав час великого вибору". Українці мають визначитися, яке майбутнє хочуть для нашої країни: єдність, перемога та шлях до світла, або ж поразка, ганьба і знову довгий шлях до свободи, незалежності.

"Україна зробила свій вибір! Ми боремося і живемо, з гордістю називаючи себе громадянами України! Нехай цей святковий день ще більше об’єднує нас і надає впевненості та сил у справедливій боротьбі за незалежність нашої держави! Бажаю всім міцного здоров’я, витримки, незламного духу та нових звершень в ім’я нашої спільної Перемоги!", — резюмував Кирило Буданов.

Також "Телеграф" розповідав про те, у яких країнах відзначатимуть День Незалежності України. Урочисті заходи заплановані по всій Європі та навіть на інших континентах.