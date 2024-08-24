Зеленский подписал закон "о запрете УПЦ МП": очень символично в День Независимости

Ранее глава страны назвал его "закон о нашей духовной независимости"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который Верховная Рада Украины приняла 20 августа. Закон вступает в силу через 30 дней, но общинам УПЦ МП дается 9 месяцев на разрыв связей с Российской православной Церковью.

О подписании закона, который многие украинцы называют "закон о запрете московской церкви" главой государства, сообщается на сайте парламента. Символично, что это произошло именно в День Независимости Украины, 24 августа.

Стоит отметить, что в день, когда ВР проголосовала за этот закон, Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к украинцам назвал его "закон о нашей духовной независимости". Президент подчеркнул, что на днях будет общаться с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество, отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" разбирался, что изменится после принятия этого закона. Так, если организацию заподозрят в связях с РПЦ, то в отношении неё будет проведена соответствующая экспертиза. Если она выявит такие признаки, то уже дальше будет подано решение о прекращении деятельности, которое, к слову, может быть оспорено в судебном порядке.