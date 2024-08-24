В вышиванках и печали по погибшим Героям: как украинцы в Киеве отметили День Независимости (фото)

На Майдане украинцы почтили память погибших Героев и отметили День Независимости

В центре Киева в честь Дня Независимости собралось много украинцев. Все от мала до велика одеты в вышиванки, а в руках держат национальный флаг.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в центре Киева и своими глазами увидел, как украинцы отмечают День Независимости.

Никаких массовых гуляний или парада официально в Киеве не будет. Но украинцы не смогли в этот день сидеть дома и вышли на улицы столицы. На Майдане много как гражданских, так и военных. Никто из них не прошел мимо флажков с именами погибших украинских защитников и защитниц. Особенно больно смотреть на детей, которые среди сотни имен ищут имя своего папы или мамы. Мужчины на коленях перед флагами и портретами чтили память своих побратимов.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с бывшим защитником Украины. Мужчина получил серьезные ранения 13 сентября 2023 года под Купянском и лишился двух ног и левой руки. Назвать свое настроение праздничным в этот день он не решается.

"Это день, в который можно показать свое единство. Мы каждый день боремся за независимость, теряем ребят и не только. Настроение праздничным я бы не назвал", — сказал воин.

На улице звучит музыка, причем даже с балконов домов. Все жители и гости Киева в этот важный для Украины день вышли в центр города, чтобы показать свое единство, свою силу, любовь к стране.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как Александр Сырский и другие командиры ВСУ поздравили украинцев с Днем Независимости.