"Не совершайте трагических ошибок": Украина заявила о "значительных" силах у границы в Беларуси (карта)

Украина примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону

В воскресенье, 25 августа, Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по поводу недружественных действий Республики Беларусь. В соседней стране было сосредоточено значительное количество войск и вооружений в Гомельской области в непосредственной близости от северных границ Украины.

Об этом идет речь на сайте МИД Украины. В ведомстве отметили, что Беларусь это делает под видом учений.

"По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины", — пишут в заявлении МИД.

Там также добавили, что "Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом".

МИД Украины призывает чиновников Республики Беларусь не совершать "трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы", а вооруженные силы Беларуси "прекратить недружественные действия и увести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня".

В заявлении отмечается, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство предпримет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил". Украины", — резюмирует заявление.

По информации "Белорусские Гаюн", по состоянию на 23 августа в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. В последнее время на Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

Как сообщал Телеграф, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут привлечены на границе с Украиной. Они будут якобы находиться там для недопущения прорыва.