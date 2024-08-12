Уже готовится к пенсии? Лукашенко придумал, как обезопасить себя и свою семью

Законопроект еще должен рассмотреть парламент страны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил ввести новую статью в Уголовный кодекс страны. Она предусматривает введение уголовного наказания за насилие или угрозы бывшему президенту и членам его семьи.

Об этом сообщает "Наша ніва". Отмечается, что Лукашенко лично внёс соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Статья 366-1 Уголовного кодекса будет называться "Насилие либо угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий". Также в документе идет речь и о членах его семьи.

За насилие в их адрес (либо угрозы) либо повреждение их имущества предлагается присуждать от трех до пяти лет исправительных работ либо от трех до восьми лет колонии. Также предлагается дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). В случае вступления в силу этого закона, в Уголовном кодексе добавят слова "бывшего президента".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко начал готовить людей к тому, что в будущем на его место придет кто-то другой. По его словам, он уже сам говорит об этом публично.