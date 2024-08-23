Повестки будут иметь новый вид: что теперь в них будет указано и как вручають
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Чтобы проверить повестку, нужно будет отсканировать QR-код
Кабинет Министров Украины утвердил внешний вид как распечатанных повесток, так и оформленных на бланке. Оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.
Они будут формироваться либо на бланке, либо посредством электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
В повестке должно быть указано:
- наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
- фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Также теперь проверка повесток, созданных в электронном реестре "Оберіг", предусматривает сканирование QR-кода "с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста".
То есть, чтобы убедиться в подлинности повестки, достаточно отсканировать QR-код в приложении "Резерв+".
"QR-код содержит информацию, указанную в пункте 29 настоящего Порядка, а также регистрационный номер почтовой отправки в случае отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением", — пишут в "Судебно-юридической газете".
Повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберег", могут:
- централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;
- печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.
Отмечается, когда повестку, созданную в системе "Оберег", отправляют по почте, на почтовом отправлении обязательно указывается штрих-код оператора почтовой связи, полные ФИО получателя и его адрес.
В описании вложения должно быть подробно указано: название отправки, полные ФИО получателя, его адрес, количество страниц в документе, а также подпись руководителя ТЦК с датой.
Ранее "Телеграф" писал, как будут посылать повестку гражданам, не имеющим постоянной прописки или зарегистрированным на временно оккупированных территориях. Лица призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга.