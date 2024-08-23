Повестки будут иметь новый вид: что теперь в них будет указано и как вручають

Чтобы проверить повестку, нужно будет отсканировать QR-код

Кабинет Министров Украины утвердил внешний вид как распечатанных повесток, так и оформленных на бланке. Оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

Они будут формироваться либо на бланке, либо посредством электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В повестке должно быть указано:

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Также теперь проверка повесток, созданных в электронном реестре "Оберіг", предусматривает сканирование QR-кода "с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста".

То есть, чтобы убедиться в подлинности повестки, достаточно отсканировать QR-код в приложении "Резерв+".

Новый вид повесток

"QR-код содержит информацию, указанную в пункте 29 настоящего Порядка, а также регистрационный номер почтовой отправки в случае отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением", — пишут в "Судебно-юридической газете".

Повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберег", могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

Отмечается, когда повестку, созданную в системе "Оберег", отправляют по почте, на почтовом отправлении обязательно указывается штрих-код оператора почтовой связи, полные ФИО получателя и его адрес.

В описании вложения должно быть подробно указано: название отправки, полные ФИО получателя, его адрес, количество страниц в документе, а также подпись руководителя ТЦК с датой.

Ранее "Телеграф" писал, как будут посылать повестку гражданам, не имеющим постоянной прописки или зарегистрированным на временно оккупированных территориях. Лица призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга.