Нашли ошибку в повестке: что делать и при каких условиях от нее можно отказаться

Без обязательных реквизитов повестка не имеет юридической силы

В условиях военного положения в Украине существует возможность получить повестку в любом месте и в любое время. Однако процедура вручения повесток четко определена законом.

"Телеграф" рассказывает, какие данные содержит повестки и как выписывается. Повестка формируется на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, или заполняется вручную работником военкомата.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Итак, есть несколько оснований для отказа в получении повестки:

если в повестке указаны неправильные персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения и т.п.);

если документ вручает не уполномоченное лицо с соответствующим удостоверением;

отсутствие печати или подписи.

Юристы отмечают, если на повестке нет обязательных реквизитов, то это просто лист бумаги без юридической силы.

Неправомерна практика вручения мобилизационного распоряжения, которое предусматривает немедленную отправку, минуя этап военной подготовки. В таком случае лицо вправе обжаловать действия работников ТЦК и СП.

Напоминаем, что если военнообязанный отказывается получить повестку, то уполномоченный представитель ТЦК составляет акт отказа и объявляет об этом гражданину.

Акт отказа от получения повестки дальше передается руководителю ТЦК, а затем решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности.

В случае если причиной отказа от повестки были незаконные действия работников ТЦК (отсутствие служебного удостоверения, повестка не подписана, ненадлежащая форма или заполнена на месте, насильственные действия представителей ТЦК), то гражданин может обжаловать в административном или судебном порядке свое задержание.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.