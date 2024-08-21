Митрополиту УПЦ МП "Паше Мерседесу" стало плохо в суде: состояние критическое (фото)

По предварительным данным, состояние Павла критическое

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (еще известному в народе, как "Паша Мерседес"), которому весной сняли электронный браслет, стало плохо прямо во время судебного заседания. Его состояние оценивают как критическое.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. По их данным, митрополит отказался прерывать заседания суда, а также от "скорой". Однако уже после него не смог самостоятельно покинуть здание.

Утверждается, что состояние Павла Лебедя сейчас критическое. Известно, что ранее у митрополита УПЦ были проблемы с сердцем. В 2023 году появлялась информация о том, что его госпитализировали и прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц города Киева. У него произошел острый инфаркт миокарда.

Напомним, митрополит Павел обвиняется в поддержке российской агрессии против Украины. Его задержали, но он пробыл за решеткой менее месяца. За Павла внесли залог в 33 млн грн. СБУ в октябре 2023 года направила в суд дело, по которому митрополит обвиняется по двум статьям. Это ч. 2 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно) и 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно). В апреле 2024 года с него сняли электронный браслет.