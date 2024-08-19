Суд продлил домашний арест нардепа Тищенко: сколько он будет действовать

Следственные действия продолжаются

В понедельник, 19 июля, Печерский суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Он фигурирует в деле о нападении на ветерана в Днепре.

Как сообщило "Суспільне", скандальный нардеп будет под домашним арестом до 23 сентября включительно.

Заметим, в июне по этому делу суд отправлял нардепа под домашний арест на 60 суток без права внесения залога. Сейчас этот срок продлен. Следственные действия продолжаются.

Напомним, инцидент с избиением военного в Днепре произошел 20 июня 2024 года. Тогда нардеп Николай Тищенко и люди из его охраны избили экс-бойца подразделения "Kraken" Дмитрия Мазоху. Позже СМИ удалось установить личности каждого из нападавших.

По делу об избиении военного в Днепре проходит трое подозреваемых: нардеп Николай Тищенко, охранник Константин Цубера, а также Богдан Писаренко.

Через несколько дней после инцидента, последний из них был уволен из Национальной полиции. Как отметили в ведомстве, Богдан Писаренко якобы не знал своих полномочий, не сдержал порядок применения мер принуждения и не включил портативный видеорегистратор до и во время конфликта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тищенко обвинили в наведении российской ракеты на Днепр. Уже известно, какие действия нардепа способствовали этому.