Соратнику Порошенко отменили подозрение в хищении почти 100 млн грн: решение ВАКС возмутило антикоррупционеров

Экс-депутат подозревается в причастности к большой коррупционной схеме

Бывшему народному депутату Александру Грановскому, подозреваемому в хищении более 90 млн грн на "Одесском припортовом заводе", отменили сообщение о подозрении. Решение вынес Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Отмечают, что прокуроры не согласны с решением и будут подавать апелляцию.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с решением следственного судьи ВАКС от 20.08.2024, которым отменено подозрение народному депутату Украины VIII созыва", — пишет САП.

"Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют о причастности лица к организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежащих государству) в сумме 93,3 млн", – говорится в сообщении САП.

Ввиду имеющихся доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение судьи незаконным и необоснованным и готовит его обжалование в Апелляционную палату ВАКС.

Следует заметить, что в САП не назвали имени фигуранта, но источник издания "Нromadske" в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об Александре Грановском.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Александр Грановский был объявлен в розыск. Как сообщали в НАБУ, Грановский может быть причастен к коррупционной схеме, в результате которой государству был нанесен многомиллионный ущерб.