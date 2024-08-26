Сбежал и с Украины, и с Молдовы: появились новые детали о побеге нардепа Дмитрука

Нардеп сбежал с Украины в Молдову, затем в Италию, но и там он задерживаться не стал

Побег народного депутата Артема Дмитрука, против которого возбуждено два уголовных производства, вызвал резкую реакцию в Украине. Тем временем всплыли новые детали того, как это у него получилось.

Как сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач, по документам Дмитрук до сих пор пребывает в Украине. Он отметил, что в Молдову нардеп прибыл 24 августа в 12 часов.

При этом он прибыл в отделение полиции в Штефан-Воде, где попросил об убежище. Однако при этих обстоятельствах он не должен был иметь возможность выехать в Италию в тот же день. Поэтому, говорит Ткач, сейчас в Молдове проводят свое расследование.

Он отметил, что Дмитрук официально не пересекал границу, а потому по данным ГПСУ нардеп до сих пор находится в Украине.

"Из полицейского участка Штефан-Воде Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев. В то время, когда украинский депутат уже находился в аэропорту "Кишинев" — молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег с просьбой задержать депутата. Но поскольку, кроме запроса, не было никаких оснований (как, например, решение суда, подозрение в совершении преступления) для задержания, этот запрос не был реализован и Дмитрук смог сесть на самолет и покинуть Молдову", — написал журналист.

Ткач допустил, что чиновник просто купил билет на ближайший рейс, так как не стал задерживаться в Италии, а отправился по разным данным то ли в Лондон, то ли в Стамбул.

На побег Дмитрука отреагировал президент Владимир Зеленский, который во время своего вечернего обращения заявил, что дал силовикам две недели, чтобы навести порядок в вопросе незаконных пресечений границы.

"Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения — докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов — все они совершенно понятны", — сказал он.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Киев 24 допустил, что президент дал поручение, чтобы ликвидировать "лазейки" в законодательстве, которые позволили бы избежать повторения подобных случаев.

"Ожидаем какие-то решения о внесении изменений в действующие законы или подзаконные нормативно-правые акты, регламентирующие эти вопросы", — сказал он.

Как известно, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили об объявлении подозрения Дмитруку по делам об избиении военнослужащего в Киеве и избиении полицейского в Одессе. Сам он после этого заявил, что "власти продолжают охоту на несогласных с режимом".