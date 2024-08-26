Втік і з України, і з Молдови: з’явились нові деталі про втечу нардепа Дмитрука

Нардеп втік з України до Молдови, потім до Італії, але й там він не затримувався.

Втеча народного депутата Артема Дмитрука, проти якого порушено два кримінальні провадження, викликала різку реакцію в Україні. Тим часом випливли нові деталі того, як це в нього вийшло.

Як повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач, за документами Дмитрук досі перебуває в Україні. Він зазначив, що до Молдови нардеп прибув 24 серпня о 12 годині.

При цьому він прибув до відділення поліції у Штефан-Воде, де попросив про притулок. Однак за цих обставин він не повинен був мати можливість виїхати до Італії того ж дня. Тому, каже Ткач, зараз у Молдові проводять своє розслідування.

Він зазначив, що Дмитрук офіційно не перетинав кордон, а тому, за даними ДПСУ, нардеп досі перебуває в Україні.

"З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час коли український депутат вже перебував у аеропорту "Кишинів" — молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову", — написав журналіст.

Ткач припустив, що чиновник просто купив квиток на найближчий рейс, оскільки не став затримуватися в Італії, а відправився за різними даними чи то до Лондона, чи до Стамбула.

На втечу Дмитрука відреагував президент Володимир Зеленський, який під час свого вечірнього звернення заявив, що дав силовикам два тижні, щоб навести лад у питанні незаконних перетинів кордону.

"Особливо розглянули питання про кордон, факти незаконного перетину — доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. Через два тижні повинні напрацювати та подати чіткий план вирішення проблемних питань — всі вони цілком зрозумілі ", — сказав він.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Київ 24 припустив, що президент дав доручення, щоб ліквідувати "лазівки" у законодавстві, які б дозволили уникнути повторення подібних випадків.

"Очікуємо на якісь рішення про внесення змін до чинних законів або підзаконних нормативно-правих актів, які регламентують ці питання", — сказав він.

Як відомо, 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри Дмитруку у справах про побиття військовослужбовця у Києві та побиття поліцейського в Одесі. Сам він після цього заявив, що "влада продовжує полювання на незгодних з режимом".