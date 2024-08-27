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Прожили вместе 20 лет: что случилось с кошкой Ирины Фарион после убийства хозяйки (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Кошка Ирины Фарион практически не покидала квартиру всю свою жизнь Новость обновлена 27 августа 2024, 08:44
Кошка Ирины Фарион практически не покидала квартиру всю свою жизнь. Фото Телеграф, Getty Images

Кошка уже старая и вряд ли понимает, что случилось с хозяйкой

После убийства Ирины Фарион 19 июля 2024 года, у нее осталась не только дочь София Семчишин (Особа), но и кошка Белла, с которой она прожила около 20 лет в одной квартире. Подруга убитой общественной деятельницы рассказала о судьбе животного после смерти хозяйки.

В интервью изданию Obozrevatel ближайшая подруга и коллега Ирины Фарион Оксана Микитюк рассказала о судьбе кошки Беллы. Как оказалось, животное всю жизнь жило в квартире и поэтому родственники приняли решение оставить ее там.

"Она продолжает жить в квартире. Софийка ухаживает за ней, недавно мы вместе ходили посидеть с ней. Белла – невероятно почтенная и самодостаточная", — говорит Оксана Микитюк.

Ирина Фарион друзья

Как призналась подруга, она даже иногда шутила, что это не Белла живет в доме Ирины, а все наоборот: она приходит в гости к своей кошке.

По словам Оксаны Микитюк, животному около 20 лет, точно подсчитать не могут, и оно практически никогда не покидало квартиру. Поэтому было решено ее там и оставить.

"Оставлять ее в квартире – это единственный вариант, потому что она никогда не выходила за ее пределы, поэтому непонятно, выдержит ли переезд куда-нибудь. Понимает ли Белла, что случилось с ее хозяйкой? Не могу сказать…", — добавила Микитюк.

Фарион

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь Ирины Фарион жестко высказалась об убийце матери. Как считает София, он не чувствует никакой вины, он чувствует себя самоуверенно.

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#Убийство #Кошка #Ирина Фарион