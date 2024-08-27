Прожили разом 20 років: що трапилося з кішкою Ірини Фаріон після вбивства господарки (фото)

Кішка вже стара і навряд чи розуміє, що трапилося з господаркою

Після вбивства Ірини Фаріон 19 липня 2024 року, у неї залишилася не лише дочка Софія Семчишин (Особа), а й кішка Белла, з якою вона прожила близько 20 років в одній квартирі. Подруга вбитої громадської діячки розповіла про долю тварини після смерті господарки.

В інтерв’ю виданню Obozrevatel найближча подруга та колега Ірини Фаріон Оксана Микитюк розповіла про долю кішки Белли. Як виявилося, тварина все життя жила у квартирі і тому родичі вирішили залишити її там.

"Вона продовжує жити в квартирі. Софійка доглядає її, нещодавно ми разом ходили посидіти з нею. Белла — неймовірно поважна і самодостатня", — каже Оксана Микитюк.

Як зізналася подруга, вона навіть іноді жартувала, що це не Белла живе в домі Ірини, а все навпаки: вона приходить у гості до своєї кішки.

За словами Оксани Микитюк, тварині близько 20 років, точно підрахувати не можуть, і вона практично ніколи не залишала квартиру. Тому було вирішено її там і залишити.

"Залишати її у квартирі – це єдиний варіант, тому що вона ніколи не виходила за її межі, тому незрозуміло, чи витримає переїзд кудись. Чи розуміє Белла, що трапилося з її господинею? Не можу сказати…", — додала Микитюк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дочка Ірини Фаріон жорстко висловилася про вбивцю матері. Як вважає Софія, він не відчуває жодної провини, він почувається самовпевнено.