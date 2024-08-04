"Это не человек и даже не животное": дочь Фарион жестко высказалась об убийце матери
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Он не чувствует никакой вины, он чувствует себя самоуверенно, считает Особа
Дочь языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион София Особа (также известная как София Семчишин) рассказала, что бы сказала родителям подозреваемого в убийстве ее матери. Она заявила, что даже не подошла бы к ним.
Об этом она сказала в интервью УНИАН. По словам Лица, родители Вячеслава Зинченко (именно так зовут подозреваемого) воспитали убийцу.
"Должна была сказать, что они воспитали убийцу, но они и сами понимают, кого воспитали. Если бы я их увидела, я бы не подошла. Мне было основное — поговорить с ним, чтобы потом иметь, что сказать своим детям", — говорит она. .
София добавляет, что хотела увидеть человека, убившего его маму. Но при встрече с подозреваемым почувствовала, что он не чувствует никакой вины, он чувствует себя самоуверенно.
"Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить – это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролось за язык, потому что язык – это оружие", — добавляет Особа.
Также у нее спросили, что увидела Особа в глазах подозреваемого в убийстве языковеда. Она ответила коротко: "Пустоту".
"А когда он показал язык, этим он показал свое лицо. На него даже не повлияло, когда я спросила, что бы он чувствовал, если бы убили его родителей", — подытожила она.
Убийство Ирины Фарион
В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.
Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.
Позже стало известно, что киллер, который покушался на Ирину Фарион, использовал пистолет Макарова. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.
Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известного украинского филолога Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.
По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.
На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.
Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он
В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".
Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что предполагаемый подозреваемый 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.
Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.
Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.
Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Кроме этого, Сулима сказал, что дочери убитой Ирины Фарион, которая в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого, грозит уголовное дело.
Ранее "Телеграф" писал, что полиция обнаружила в окрестностях Львова дачный домик, которым мог пользоваться злоумышленник во время подготовки покушения на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Там были найдены вещи, которые могут принадлежать подозреваемому в убийстве.