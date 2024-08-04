"Это не человек и даже не животное": дочь Фарион жестко высказалась об убийце матери

Он не чувствует никакой вины, он чувствует себя самоуверенно, считает Особа

Дочь языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион София Особа (также известная как София Семчишин) рассказала, что бы сказала родителям подозреваемого в убийстве ее матери. Она заявила, что даже не подошла бы к ним.

Об этом она сказала в интервью УНИАН. По словам Лица, родители Вячеслава Зинченко (именно так зовут подозреваемого) воспитали убийцу.

"Должна была сказать, что они воспитали убийцу, но они и сами понимают, кого воспитали. Если бы я их увидела, я бы не подошла. Мне было основное — поговорить с ним, чтобы потом иметь, что сказать своим детям", — говорит она. .

София добавляет, что хотела увидеть человека, убившего его маму. Но при встрече с подозреваемым почувствовала, что он не чувствует никакой вины, он чувствует себя самоуверенно.

"Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить – это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролось за язык, потому что язык – это оружие", — добавляет Особа.

Также у нее спросили, что увидела Особа в глазах подозреваемого в убийстве языковеда. Она ответила коротко: "Пустоту".

"А когда он показал язык, этим он показал свое лицо. На него даже не повлияло, когда я спросила, что бы он чувствовал, если бы убили его родителей", — подытожила она.

Убийство Ирины Фарион

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, который покушался на Ирину Фарион, использовал пистолет Макарова. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известного украинского филолога Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что предполагаемый подозреваемый 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Кроме этого, Сулима сказал, что дочери убитой Ирины Фарион, которая в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого, грозит уголовное дело.

Ранее "Телеграф" писал, что полиция обнаружила в окрестностях Львова дачный домик, которым мог пользоваться злоумышленник во время подготовки покушения на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Там были найдены вещи, которые могут принадлежать подозреваемому в убийстве.