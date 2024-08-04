"Словно чувствовала": дочь Фарион рассказала о странных событиях перед смертью матери

Таких было несколько, но их подлинный смысл она поняла слишком поздно

Языковед и политическая деятельница Ирина Фарион, в честь которой начали программу украинизации в Ивано-Франковске, чувствовала свою смерть. Перед покушением на нее было много странных событий.

О них дочь языковеда София Семчишин рассказала в интервью "УНИАН". Она также поведала об угрозах профессору, хотя раньше говорила, что не знала о них.

Угрозы Ирине Фарион

Страницы языковеда взламывали и угрожали ей письменно и по телефону после увольнения профессора из "Львовской политехники". Неизвестные звонили по телефону и Семчишин. Однако об угрозах или других опасениях перед своей смертью Фарион не говорила. Она переживала за родных.

"Этого она никогда не говорила, но последние недели она мне звонила по телефону и спрашивала, закрывала ли окна и двери. Ежедневно вечером звонила и спрашивала, дома ли мы, или я забрала детей. Она меня берегла и никогда не говорила мне о своих опасениях или предчувствиях. Но когда мы шли по улице, мама не любила, чтобы сзади кто-то шел. Она останавливалась, пропускала этого человека, тогда шла дальше", ― ответила Семчишин на вопрос, были ли какие-то опасения у Фарион перед смертью.

Странные события перед смертью деятельницы

Дочь языковеда припомнила странные события перед убийством матери. Теперь она придала им символическое значение.

Семчишин рассказала, что за месяц до смерти Ирина Фарион захотела встретиться со своим первым мужем, отцом Софии. Они давно разошлись, но сохранили хорошие отношения. Мужчина, воюющий на Харьковском направлении, получил отпуск на 10 дней.

"Мы встретились 21 июня, за месяц до ее гибели. Пошли на кофе, я предложила сделать общее фото. Тогда не могла даже подумать, что это будет моя последняя фотография с мамой и папой. Потом мама предложила пойти в Гарнизонный храм (21 июля именно в этой церкви отпевали Ирину Фарион, ― УНИАН). Потом мы усадили ее на троллейбус домой, и она сказала папе: "Ты, Остап, еще скоро приедешь". Как будто чувствовала", ― вспоминает Софья.

Это не единственные символические моменты. Вспомнила дочь Фарион и о котенке, которого нашли под сильным ливнем.

"Вообще перед гибелью мамы было много таких символических моментов. Например, незадолго до трагедии мой муж ехал из отпуска на фронт, мы с Эвой его отвезли на вокзал, а когда вернулись домой, падал сильный дождь, на улице услышали мяуканье — на дороге сидел котенок. Мы решили его оставить себе, назвали Рудиком. Тогда предчувствие было какое-то странное – кто-то должен уйти? Но что это будет мама, даже подумать не могли", — рассказала дочь профессора.

Языковед не боялась смерти

Софья Семчишин вспомнила отношение матери к смерти. Она ее не боялась, хотя якобы знала о своей судьбе.

"Мама когда-то сказала: "Я не боюсь своей смерти, потому что такие, как я, своей смертью не умирают", — вспоминает дочь профессора.

Фарион убили перед ее отпуском

Семчишин рассказала, что собиралась ехать с детьми и матерью на море. В последнем сообщении Фарион написала, что уже собрала чемоданы и ждет такси. Она должна была приехать к дочери, а потом вместе они выехали бы на море. Но Ирину Дмитриевну ждало другое "море".

"Также я считаю, что море людей на похоронах ― это то море, которое она так и не увидела. Мама считала, что во время войны отдыхать нужно в Украине", ― сказала Семчишин.

Напомним, Ирину Фарион убили выстрелом в голову из небоевого пистолета 19 июля. Врачи пытались ее спасти, но зря. Языковед умерла в больнице через четыре часа после покушения. Убийца выстрелил с близкого расстояния и не оставил ей шансов.

Украинцы отреагировали на смерть деятельницы по-разному. Дочь Фарион сказала, что ей вырвали сердце.

С языковедом 21 июля простились во Львове. Отдать последнее уважение пришли многие украинцы.

Подозреваемый в убийстве языковеда был задержан в Днепре. Им оказался 18-летний футболист. Его охарактеризовали как проукраинского и воспитанного парня.

Ему уже объявили подозрение в убийстве и отправили под арест без права на залог. На брифинге МВД рассказали, что он хорошо подготовился. Оружие, из которого убили Фарион, до сих пор не нашли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы раскритиковали Софию Семчишин. Причиной послужило ее поведение в суде. Она грубо высказалась в адрес подозреваемого в убийстве ее матери.

Адвокат подозреваемого пригрозил Семчишин, что откроет против нее уголовное дело. Якобы она угрожала его подзащитному убийством.