Что на самом деле стоит за обещаниями Трампа закончить войну за 24 часа? Объясняет американский аналитик

Дональд Трамп может поставить собственные интересы выше, чем украинские?

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен закончить войну в Украине за 24 часа, при этом не слишком вдаваясь в детали. Впрочем, существует по крайней мере два видения того, как это может быть.

Об этом рассказал политический аналитик организации Razom for Ukraine (Вашингтон) Даг Кляйн в интервью "Телеграфу": "Байден может связать руки Трампу ради победы Украины — американский аналитик".

"Когда речь идет о Трампе, а особенно об этой фразе, что он закончит войну за 24 часа, лучше всего это понимать как инструмент попытки победить в этой избирательной кампании. Он сказал, что принесет мир. Что он закончит "украинскую войну". Это было на плакатах на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Если кто-то просто заявляет: "Я положу конец войне, я принесу мир", для большинства американцев это звучит хорошо. Однако они не понимают, что это означает несправедливый мир, прекращение огня, оккупацию [украинских территорий] и перевооружение России", — объясняет эксперт.

При этом пока сам Трамп обобщенно озвучивает свои планы, у него есть советники, которые излагали собственное видение того, как республиканец мог бы положить конец войне. Первый из них может поставить Украину в сложное положение:

"Мы видели, что одна версия этого плана поступила от America First Policy Institute. Это план, который, как сообщалось, был представлен Трампу, и на который он вроде бы положительно отреагировал. И это действительно негативное видение завершения войны".

В плане говорится, что будущая администрация Трампа может угрожать прекратить помощь Украине, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров с РФ. Между тем, Вашингтон может угрожать Москве вооружением Киева, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Кроме того, речь идет о готовности торговать членством Украины в НАТО, чтобы попытаться заставить ее отдать территории России в обмен на прекращение огня и несправедливый мир.

"Это очень наивный план, не понимающий подлинных целей Москвы в войне", — рассказывает Даг Кляйн.

Второе более позитивное видение изложил бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео в статье для Wall Street Journal.

"Он обнародовал другую версию трамповской идеи "мира через силу". И в ней было больше позитивных вещей, таких как вооружить Украину до зубов, чтобы убедиться, что Россия знает, что она никогда не завоюет ее; как можно быстрее обеспечить членство Украины в НАТО и ЕС; использовать сотни миллиардов замороженных российских активов для восстановления Украины и тем самым заставить Путина заплатить", — отмечает аналитик.

Впрочем, у Дональда Трампа, кажется, до сих пор нет четкой стратегии, что на самом деле он хочет делать, и открыт ко всем идеям советников, чтобы в конце концов стать человеком, который закончил войну.

"Любой советник может сказать: "Вот как вы сделаете это, я могу дать вам победу, которую Джо Байден никогда не смог бы достичь" — и предложенное дальше вероятно Трамп и сделает. Он, кажется, не имеет четкого преимущества относительно того, что будет в итоге с Украиной. Он просто хочет, чтобы это была победа для него», — заключает Даг Кляйн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп, Байден и Гаррис стали жертвами фишинговых атак Ирана.