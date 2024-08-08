"Не уверен": Байден предположил, что Трамп не признает поражение на выборах президента США

Трамп, кандидат от Республиканской партии США, представляет большую угрозу для американской демократии

Действующий президент США Джозеф Байден не уверен, что экс-президент Дональд Трамп признает поражение на выборах, если их выиграет Камала Харрис. Трамп может отказаться признать результаты и попытается спровоцировать гражданские беспорядки.

Об этом Байден сказал в интервью CBS News. Это первое интервью президента, которое он дал после объявления, что не будет бороться за пост президента и отдает эту честь Камале Харрис.

Байден сказал, что Трамп, кандидат от Республиканской партии США, представляет большую угрозу для американской демократии. Так, президент не уверен, что в январе 2025 года Трамп позволит состояться процессу мирной передачи власти – в этом случае ответ скорее "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, призванную замедлить рост популярности Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.