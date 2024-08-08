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"Не уверен": Байден предположил, что Трамп не признает поражение на выборах президента США

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Байден считает, что Трамп не признает поражение Новость обновлена 08 августа 2024, 03:08
Байден считает, что Трамп не признает поражение. Фото facebook.com/joebiden

Трамп, кандидат от Республиканской партии США, представляет большую угрозу для американской демократии

Действующий президент США Джозеф Байден не уверен, что экс-президент Дональд Трамп признает поражение на выборах, если их выиграет Камала Харрис. Трамп может отказаться признать результаты и попытается спровоцировать гражданские беспорядки.

Об этом Байден сказал в интервью CBS News. Это первое интервью президента, которое он дал после объявления, что не будет бороться за пост президента и отдает эту честь Камале Харрис.

Байден сказал, что Трамп, кандидат от Республиканской партии США, представляет большую угрозу для американской демократии. Так, президент не уверен, что в январе 2025 года Трамп позволит состояться процессу мирной передачи власти – в этом случае ответ скорее "нет".

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проиграем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Харрис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, призванную замедлить рост популярности Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.

Теги:
#США #Джозеф Байден #Дональд Трамп #Выборы в США #Камала Гаррис