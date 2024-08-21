Рада ратифицировала Римский статут: что это изменит для Украины

Было много выступлений и за и против

В среду, 21 августа, Верховная Рада ратифицировала Римский статут. Свои голоса за это решение отдал 281 народный депутат.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он рассказал, что перед голосованием народным депутатам передали письма поддержки от Генштаба и главы украинской разведки Кирилла Буданова.

"Очень тяжелая дискуссия была при рассмотрении. Было много выступлений и за и против", — пишет Железняк.

Напомним, 15 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного Уголовного Суда. В настоящее время этот документ ратифицирован в 124 странах мира. Таким образом, Украина стала 125-й в этом списке.

Что такое Римский статут

Римский статут — это международный договор, введенный Международным уголовным судом 17 июля 1998 года в Риме. Вступил в силу 1 июля 2002 года. По состоянию на март 2023 договор подписали 137 государств, но ратифицировали только 124 из них. Юрисдикция Международного уголовного суда, согласно Римскому статуту, ограничивается наиболее серьезными преступлениями, вызвавшими резонанс в мире. В частности, это преступления геноцида, против человечности, агрессии и военные преступления.

Обратиться в МКС с просьбой начать расследование может государство-участник, Совет безопасности ООН или прокурор суда по собственной инициативе. Юрисдикция по делу может осуществляться только в том случае, если государство, на территории которого было совершено преступление или гражданином которого является обвиняемый, ратифицировало Римский статут.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако до сих пор он не был ратифицирован Верховной Радой. Тогда причиной стало заключение Конституционного суда от 1 июля 2001 года по делу N 1-35/2001, которым Римский Устав признан не соответствующим Конституции Украины. По мнению КС, Международный Уголовный Суд является "дополняющим национальные органы уголовной юстиции", а это прямо противоречит Конституции. Кроме того, есть опасения, что Россия воспользуется этим механизмом и направит в Международный уголовный суд множество сфальсифицированных заявлений против украинцев, в частности, против военнослужащих ВСУ. Однако это — заблуждение.

"Часто можно услышать, что если мы ратифицируем Римский статут, то МУС сможет привлечь наших военных и других граждан к ответственности. На самом деле снимаются риски привлечения к ответственности военных ВСУ, поскольку Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст.124 Римского устава, согласно которому У МУС нет юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации", — пояснила заместитель руководителя ОП Ирина Мудра.

Что даст Украине ратификация Римского статута

Ратификация позволит Украине обрести полноправное членство в Международном уголовном суде и участвовать в работе Ассамблеи государств — участников Римского устава. Ратификация Римского статута – одно из требований вступления в Европейский Союз. Также такое положение содержится в соглашениях безопасности с некоторыми странами, в частности, Нидерландами и Германией. Участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, совершенные российскими военными.

Как сообщал "Телеграф", президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказал Украине в просьбе арестовать главу России Владимира Путина по ордеру МУС, если он приедет в страну на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум. Однако из-за того, что Украина не ратифицировала Римский статут, Киев не мог повлиять на Мехико.