Бюджет Украины 2025: Стефанчук анонсировал трудные решения, а Шмыгаль раскрыл, откуда возьмут дополнительные средства

В Украине будет действовать принцип "Воюй или работай"

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что с сентября в Украине начинается бюджетный процесс. Он анонсировал трудные решения.

"Именно из бюджета осуществляется финансирование ВСУ. Мы не можем для этого привлекать международную помощь. Мы в постоянном контакте с Кабмином. Буквально с сентября мы заходим в бюджетный процесс. Это будет сложный, процесс, будут трудные решения. Я убежден, что мы найдем общие решения", — сказал он на Форуме "Украина 2024. Независимость".

По его словам, парламент и правительство дискутируют над вопросом дополнительных поступлений в бюджет. Также обсуждается, как сделать его максимально эффективным.

"Мы осознаем, что для того, чтобы бюджет был эффективным, мы должны иметь поступления", — отметил Стефанчук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на этом же мероприятии заявил, что в Украине будет действовать принцип "Воюй или работай". Это предполагает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета, подчеркнул он. По словам премьер-министра, сейчас существует критическая необходимость привлечь в бюджет дополнительные средства.

Шмыгаль рассказал об основных шагах, которые будут способствовать этому процессу. Планируется увеличить внутренние заимствования и ставки налога на доходы для банков. Также будут расширены базы для военного сбора и в отдельных случаях повышены ставки военного сбора.

Как рассказывал Телеграф, в Украине доработали законопроект, которым планируется повысить налоги. В ближайшее время его должен рассмотреть Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.