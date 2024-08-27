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Не тільки Курська область: британський політик підказав, захоплення якого регіону РФ змусить Путіна піти на переговори

Автор
Ольга Чародій
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Володимир Зеленський Новина оновлена 27 серпня 2024, 20:00
Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграф"

Британець підтримує Україну і вважає, що жодна з країн-союзниць не може диктувати свої умови для переговорів

У війні з Росією Україна має вести перемовини на своїх умовах. Президент РФ Володимир Путін любить часто апелювати фразою про "реальність на місцях" і зараз реальність така, що він не контролює частину регіону власної ж держави. Україна має посилювати цю позицію.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив британський політик та голова БФ "Ангели для України" Брукс Ньюмарк.

Він підкреслив, що через військову агресію Росії щодня гинуть сотні українців. І лише влада нашої країни має право вирішувати що і коли обговорювати з агресором.

"На мою думку, важливо, щоб Україна вела переговори на своїх умовах, коли вона сама вирішить, і не під тиском міжнародної спільноти. Це життя українців, які гинуть щодня, і лише Київ має вирішувати, коли та як йому вести переговори. Я проводжу багато часу в Україні й вважаю, що Україна має вести переговори лише тоді, коли вона витіснить росіян із кожного квадратного дюйма своєї території та почне захоплювати російську землю, наприклад, на Курщині", — сказав британський політик.

Він нагадав, що Путін завжди каже, що умови для майбутніх переговорів диктує "реальність на місцях". І щоб мати сильнішу позицію, Україна має не лише продовжити наступ у Курській області, а й захопити інші регіони.

"Зараз реальність така, що Україна контролює частину Курської області, і я сподіваюся, що українці почнуть захоплювати Бєлгород та інші ворожі території, щоб Путін зрозумів, що не лише росіяни вдираються в Україну, але й Україна може захоплювати російську землю", — резюмував британський політик.

Повне інтерв’ю з Бруксом Ньюмарком "Путін розуміє тільки дві речі: британський політик про важливі умови переговорів України з Росією" читайте 28 серпня на сайті "Телеграф".

Також "Телеграф" розповідав, що Україна не вела жодних "таємних переговорів" з Росією стосовно ударів по енергетиці. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наша країна навіть не стала б це робити.

Теги:
#Україна #Володимир Путін #Росія #Перемовини