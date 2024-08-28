Учебный год на носу: имеют ли право на отсрочку педагоги

Бронь можно получить при одном условии

В Украине идет общая мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. В частности, это касается учителей и преподавателей.

Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина рассказал, как педагогам оформить отсрочку. Для этого им нужно правильно собрать и подать документы в ТЦК и СП.

Кто может рассчитывать на отсрочку

Право на отсрочку имеют преподаватели и учителя, научные работники, работающие в вузах, профтехах, научных учреждениях и общеобразовательных школах. Главное условие – они должны работать по основному месту работы на ставку не менее 0,75.

Как оформить отсрочку

Юрист отмечает, что первым шагом должно стать обращение в администрацию учебного заведения. От директора необходимо получить официальный документ, который подтвердит, что вы работаете в школе (вузе) на постоянной основе и отрабатываете полную норму или по меньшей мере три четверти ставки. Кроме того, вам понадобится характеристика, в которой будут подробно описаны ваша квалификация, опыт работы и вклад в учебный процесс.

Далее нужно пойти в ТЦК и подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет;

справка с места работы, где указано, что вы работаете учителем на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);

характеристика педагогической деятельности;

диплом об образовании;

заявление на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Следует отметить, что работника сферы образования могут отправить на ВВК для подтверждения состояния здоровья.

Затем заявление и документы будут рассматриваться в течение семи дней. Однако если комиссии понадобится дополнительная информация от других государственных органов, этот срок может быть продлен. Окончательное решение будет принято сразу после того, как получат необходимые данные.

Юрист подчеркивает, что после рассмотрения документов и, при необходимости, медицинской комиссии, ТЦК и СП принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Франчук отмечает, что после положительного решения комиссии вам выдадут документ, подтверждающий ваше право на отсрочку. Помните, что это право необходимо подтверждать ежегодно или по требованию территориального центра комплектования.

Ранее "Телеграф" писал, где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.